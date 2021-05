Szczepienia nieletnich. Trwają testy kliniczne na dzieciach w Polsce

- Badania kliniczne dzieci pod kątem szczepień trwają m.in. w Polsce - poinformował w rozmowie z Polsat News prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Zdjęcie Trwają testy szczepionki na dzieciach w Polsce /PAP

- Rozpoczęto badania kliniczne w czterech krajach. Weźmie w nich udział ok 4,5 tys. dzieci z całego świata: USA, Finlandii, Hiszpanii i Polski. Polska zatwierdziła badania kliniczne kierowane do dzieci poniżej 12. roku życia. Czekamy na wyniki badań. One będą we wrześniu, wiec jeżeli będzie pozytywna rekomendacja EMA, jeszcze we wrześniu te młodsze dzieci poniżej 12. roku życia mogą się szczepić z nowym rokiem szkolnym - mówił w Polsat News Cessak.



Szczepienia w wakacje?

- Wszystko idzie w tym kierunku, żeby w wakacje dzieci i młodzież mogły się szczepić przeciw COVID -19 - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że badania nad szczepieniami dzieci i młodzieży są daleko posunięte, a wnioski bardzo dobre.

Szef MEiN w Programie I Polskiego Radia był pytany we wtorek o perspektywę szczepienia uczniów przeciw COVID-19 i ewentualne rekomendacje w tym zakresie.



Minister wspomniał, że temat ten był poruszony podczas spotkania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zeszłym tygodniu. - Informacje pana prof. Andrzeja Horbana (głównego doradcy premiera ds. COVID-19 - red.) były optymistyczne. Badania nad szczepieniami dzieci i młodzieży są daleko posunięte i wnioski z tych badań są bardzo dobre. Zdaniem pana profesora, mogę tę informację przekazać, wakacje będą tym terminem, w którym dzieci i młodzież będą mogły się szczepić - powiedział Czarnek.

Zastrzegł jednocześnie, że "nie ma jeszcze ostatecznych rekomendacji, bo nie ma ostatecznych wniosków z badań, ale wszystko idzie w takim kierunku".

Dopytywany, czy będą to szczepienia obowiązkowe, szef MEiN odpowiedział, że rozstrzyganie tej kwestii nie jest zadaniem ministra edukacji. - Nie odpowiem na pytanie, czy będą to obowiązkowe szczepienia. Wydaje mi się, że nie, tak ja w przypadku dorosłych - powiedział.



Badania Pfizera

Jak poinformował dziennik "New York Times" i agencja Associated Press, Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) jeszcze w tym tygodniu wyda zgodę na użycie szczepionki Pfizera przeciw covid u dzieci powyżej 12 lat.

Do ogłoszenia decyzji ma dojść około miesiąca po tym, jak Pfizer poinformował o pozytywnych wynikach badań wśród dzieci w wieku 12-15 lat.

Decyzja umożliwi zaszczepienie nastolatków przed nowym rokiem szkolnym.

W badaniu obejmującym 2250 dzieci nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia wśród zaszczepionych i 18 infekcji w grupie placebo. Efekty uboczne szczepionki były takie same jak w przypadku dorosłych - gorączka, bóle głowy i mięśni - i były silniejsze po drugiej dawce.

Według źródła agencji AP decyzja w sprawie dopuszczenia do szczepień tą szczepionką młodszych dzieci spodziewana jest jesienią. Latem ma zapaść decyzja o stosowaniu szczepionki Moderny u dzieci w wieku powyżej 12 lat.