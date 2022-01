W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano, czy w związku z liczbą zgonów z powodu COVID-19 minister zdrowia Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji. 45 proc. respondentów było za dymisją, 35 proc. przeciw. Zdania w tej sprawie nie miało 20 proc. badanych.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności na COVID-19 w Europie, nic dziwnego, że Polacy chcą dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - pisze w czwartek "Super Express".



Gazeta wskazała, że od marca 2020 r. odnotowano w Polsce 200 tys. nadmiarowych zgonów, z czego 100 tys. osób zmarło na COVID-19. Na tę chorobę umiera u nas kilkaset osób dziennie, tymczasem w innych krajach zgonów jest znacznie mniej - zauważa "SE". Podaje przykład Hiszpanii, gdzie podczas czwartej fali z powodu infekcji wirusem umierało najwyżej kilkadziesiąt osób jednego dnia.

Adam Niedzielski: Omikron stał się faktem

Mamy 30 586 nowych zakażeń koronawirusem - przekazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. - Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała.



- Widzimy, że bardzo dynamicznie rośnie liczba zleceń, które są wykonywane w POZ czy przez inne kanały (...). Tak naprawdę z tygodnia na tydzień ta liczba zleceń - bo to na ogół w poniedziałek mamy największe liczby - powiększyła się z 40 do ponad 60 tys. Więc są to przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie czy w czasie poprzedniej fali - ocenił minister zdrowia.

- Omikron stał się faktem. Stanowi ponad 20 proc. w strukturze naszego genomu. Sytuacja jest dramatyczna. W przyszłym tygodniu możemy mieć poziom zakażeń o wartości nawet powyżej 50 tys. To sytuacja stanowiąca ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej - dodał.