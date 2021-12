Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek o nowych obostrzeniach epidemicznych w Polsce. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że "konieczne jest podjęcie decyzji co do pogłębienia" obostrzeń.

ZOBACZ TEŻ: Minister zdrowia ogłosił obowiązkowe szczepienia dla trzech grup



Niedzielski dodał, że dodatkowym czynnikiem, który budzi niepokój jest wystąpienie nowego wariantu koronawirusa - Omikron. Jak dodał, może on przesądzić o piątej fali pandemii. - Musimy podjąć radykalne decyzje dotyczące obostrzeń - powiedział.

Reklama

Zapis konferencji prasowej szefa resortu zdrowia znajdziesz tutaj .



Nowe obostrzenia. Limity w autobusach i kościołach

Dokładnych informacji na temat nowych obostrzeń udzielił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Polityk wymienił m.in. zmiany, które zostaną wprowadzone od 15 grudnia.



Od tego dnia w Polsce będą obowiązywały nowe limity. Oto one:



w transporcie zbiorowym limit do 75 proc .,

., obniżenie limitu z 50 do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach;

obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach; zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionyc h zweryfikowanych przez przedsiębiorcę,

h zweryfikowanych przez przedsiębiorcę, obniżenie limitu do 30 proc . obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych;

. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych; zwiększenie tego limitu może być tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych , zweryfikowanych przez przedsiębiorcę,

, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę, zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia ,

, obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy.



Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / OSKAR NOWAK/ POLSKA PRESS / East News



Limity nie będą dotyczyły osób zaszczepionych . Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odniósł się także do zabaw sylwestrowych. Jak poinformował, 31 grudnia i 1 stycznia nastąpi ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100, z wyłączeniem osób zaszczepionych.

ZOBACZ TEŻ: Zdalna nauka od 20 grudnia. Część rodziców ma inny plan