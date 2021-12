- Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup. Pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, że "perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako spełnienie warunków pracy".

O szczegółach mówił także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Prace są zaawansowane (nad rozwiązaniami prawnymi - red.). Chcemy, żeby od 1 marca te grupy zawodowe mogły pracować tylko wtedy, gdy są zaszczepione - wyjaśniał.

- Chcemy dać czas, aby do tego okresu (do 1 marca - red.) te grupy się wyszczepiły. To nie jest jeszcze ostateczny termin, ale te grupy powinny się przygotować - tłumaczył Kraska.

Wyjaśnijmy, że we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia w związku z czwartą falą zakażeń koronawirusem i pojawianiem się budzącego niepokój wariantu Omikron. Szczegóły nowych obostrzeń znajdziecie w naszym materiale.