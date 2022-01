Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (8367), śląskiego (7603), dolnośląskiego (4120), wielkopolskiego (3960), małopolskiego (3881), pomorskiego (3824), łódzkiego (3443), lubelskiego (2989), podkarpackiego (2517), zachodniopomorskiego (2304), kujawsko-pomorskiego (1955), warmińsko-mazurskiego (1783), opolskiego (1488), podlaskiego (1261), świętokrzyskiego (998) i lubuskiego (927).



Ponadto 275 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 2517 36 3881 19 7603 18 1488 8 4120 22 927 1 3960 21 998 9 3443 16 8367 17 1955 6 1261 8 1783 7 3824 16 2304 11 2989 16

Ładowanie...

Ładowanie...

Suma zakażeń koronawirusem zbliża się do pięciu milionów

Sobotnie dane oznaczają, że liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 804 390. Zmarło 105 138 pacjentów z COVID-19.

Ostatniej doby wykonano 176 130 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ponadto w Polsce przeprowadzono łącznie 51 426 061 szczepień, dzięki czemu 21 701 001 osób jest w pełni zaszczepionych.

Ładowanie...

Ładowanie...

Spadła liczba osób na kwarantannie. Jest ich nieco mniej niż milion

W szpitalach przebywa 14 804 pacjentów z COVID-19, w tym 1078 chorych podłączonych do respiratorów. Dla osób z koronawirusem przygotowano 30 413 łóżek i 2743 respiratory. Resort zdrowia przekazał, iż na kwarantannie przebywa 989 320 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 936 019 zakażonych.

Tydzień temu - 22 stycznia - w szpitalach przebywało 13 504 pacjentów z COVID-19, a z pomocy respiratorów korzystało 1274 chorych.

Ładowanie...

Prof. Grzegorz Gielerak: Realizuje się pozytywny scenariusz

Zarówno resort zdrowia, jak i eksperci twierdzą, że obecna fala zakażeń Omikronem jest inna od poprzednich koronawirusowych wzrostów. - Realizuje się pozytywny scenariusz wychodzenia z epidemii. Niebawem z powodzeniem będzie można traktować koronawirusa podobnie, jak inne, powszechnie znane wirusy, odpowiedzialne za występowanie sezonowych infekcji układu oddechowego - powiedział gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu Medycznego.



Jak dodał, obecnie na oddziałach covidowych są w większości pacjenci, u których to nie sama infekcja SARS-CoV-2 decyduje o hospitalizacji. - Są to skutki zdrowotne, czyli efekt ograniczeń w dostępie do systemu ochrony zdrowia - opisał.



Prof. Gielerak zaproponował wyznaczenie nowej normy zagrożeń epidemicznych, lecz zastrzegł, że nie tylko ona powinna obecnie koncentrować naszą uwagę. Więcej przeczytasz tutaj.





Sondaż: Większość Polaków nie chce sprawdzania certyfikatów COVID-19 w sklepach

Wiadomo również, co Polacy sądzą o ewentualnym wprowadzeniu kontroli certyfikatów covidowych w sklepach. Nie chciałaby tego więcej niż połowa badanych. Przymus posiadania takich dokumentów popiera z kolei jedna trzecia pytanych - wynika z nowego badania sondażowego.



Autorzy sondażu dodają, że za sprawą fali zakażeń Omikronem część Polaków może zmienić zdanie i poprzeć ideę certyfikatów, lecz taki efekt nie potrwa długo.