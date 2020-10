W czwartek, 8 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4280 nowych zakażeniach SARS-CoV-2 w Polsce. To najwyższy dobowy przyrost od początku epidemii i o ponad 1200 wyższy od poprzedniego rekordu z środy (7 października), gdy zaraportowano 3003 nowe przypadki. Zmarło też kolejnych 76 pacjentów. Liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 111 599, a zgonów do 2867. Wyzdrowiało 76 490 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 44,1 tys. testów.

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą województw: 598 osób z woj. mazowieckiego, 548 osób z woj. małopolskiego, 505 osób z woj. wielkopolskiego, 375 osób z woj. śląskiego, 313 osób z woj. pomorskiego, 311 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 279 osób z woj. łódzkiego, 258 osób z woj. dolnośląskiego, 256 osób z woj. podkarpackiego, 204 osób z woj. lubelskiego, 159 osób z woj. świętokrzyskiego, 116 osób z woj. zachodniopomorskiego, 105 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 94 osób z woj. podlaskiego, 90 osób z woj. opolskiego i 69 osób z woj. lubuskiego.



Resort zdrowia poinformował też o śmierci kolejnych 76 pacjentów.

Z powodu COVID-19 zmarło osiem osób: 81-letni mężczyzna w Grudziądzu, 67-letni mężczyzna w Bydgoszczy, 47-letni mężczyzna w Bytomiu, 73-latek w Poznaniu (mieszkaniec woj. dolnośląskiego), 72-letnia kobieta w Oleśnicy, 86-latka w Krakowie, 63-letni mężczyzna w Warszawie oraz 61-latek w Słupsku.



Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 68 osób. W tej grupie znalazło się 40 mężczyzn i 28 kobiet. Najstarszy pacjent miał 99-lat, a najmłodszy 57 lat.

Gwałtowny wzrost zakażeń

Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 111 599 zakażeń koronawirusem, z czego 2 867 osób zmarło, a 76 490 wyzdrowiało.

Czwartek to kolejny dzień z rekordem zakażeń. W środę (7 października) resort zdrowia poinformował 3003 zakażeniach i 75 zgonach, we wtorek (6 października) o 2236 zakażeniach i 58 zgonach, a w poniedziałek (5 października) o 2006 zakażeniach i 29 zgonach.



Rośnie liczba zajętych respiratorów i łóżek szpitalnych

Od kilkunastu dni stale rośnie liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek.

Według danych resortu zdrowia obecnie w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem przebywa 4138 osób. 296 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.



Na kwarantannie jest aktualnie 171 251 osób, a 22 747 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44,1 tys. testów, a poprzedniej 44 tys. testów.



Koronawirus na świecie

Liczba ofiar śmertelnych COVID-19 na świecie przekroczyła już milion. Tyle zgonów odnotowano w ciągu 10 miesięcy trwania pandemii. Pierwszą ofiarę śmiertelną COVID-19 odnotowano 9 stycznia w chińskim Wuhanie, a poza Chinami - 1 lutego na Filipinach. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia wykryto 4 marca.

Koronawirusem zakaziło się dotąd 33,5 mln osób na całym świecie.



Wiosną wirus najdotkliwiej zaatakował Europę, w tym Włochy i Hiszpanię. W kolejnych miesiącach patogen najszybciej rozprzestrzeniał się w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, a obecnie najszybszy wzrost zachorowań odnotowuje się w Indiach.

Przez Europę przechodzi obecnie druga fala zakażeń. Naukowcy uważają, że obecnie mutacje są już jednak mniej groźne, bo liczba nowych ofiar śmiertelnych jest proporcjonalnie mniejsza niż wiosną.

