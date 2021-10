Mamy 8 378 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1673), lubelskiego (1485), podlaskiego (755), łódzkiego (592), śląskiego (467), zachodniopomorskiego (432), dolnośląskiego (381), pomorskiego (368), wielkopolskiego (357), podkarpackiego (356), małopolskiego (346), warmińsko-mazurskiego (340), kujawsko-pomorskiego (313), lubuskiego (150), świętokrzyskiego (135), opolskiego (134).



94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu COVID-19 zmarło 26 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 75 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 998 891/ 76 773 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).





Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 356 4 346 2 467 7 134 381 5 150 357 5 135 4 592 8 1673 16 313 4 755 10 340 4 368 6 432 2 1485 24

Ile osób w szpitalach i pod respiratorami?

W szpitalach przebywa 5863 chorych z COVID-19, w tym 495 pacjentów podłączonych do respiratorów - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

MZ poinformowało w czwartek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 10 716 łóżek i 1030 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 253 059 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 693 373 zakażonych.

Ile testów?

Ostatniej doby wykonano ponad 58,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 28 120 testów antygenowych - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 22 043 704 próbki pobrane od 21 615 145 osób.



Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali takie uprawnienie, zlecili 4 500 494 badań.

Trzecia dawka dla wszystkich

W opublikowanym w czwartek komunikacie MZ podano, że od 2 listopada rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.



Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej sześciu miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki: Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml i Spikevax połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym.



MZ poinformowało, że szczepienie uzupełniające jest zalecane w grupach pacjentów z zaburzeniami odporności, które ukończyły 12 lat i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty, Spikevax lub Vaxzevria. Aktualnie - jak podnosi ministerstwo - nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki u osób z niedoborem odporności, zaszczepionych szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen.



Jakiej szczepionki należy użyć?

Resort podał w komunikacie, że dodatkową dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po zakończeniu realizacji schematu szczepienia pierwotnego przeciw COVID-19. Przekazano, że u osób w wieku 12 lat podaje się szczepionkę Comirnaty lub pełną dawkę Spikevax (0,5 ml) z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym. U osób w wieku 18 lat, u których zrealizowano szczepienie podstawowe preparatem Vaxzevria należy użyć szczepionki Comirnaty lub pełną dawkę Spikevax. Resort zaznacza, że zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania.



MZ poinformowało w komunikacie, że nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki dodatkowej oraz przypominającej.



Resort podał również, że w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając odstęp od ostatniego szczepienia - minimum 180 dni w przypadku dawki przypominającej lub minimum 28 dni w przypadku dawki dodatkowej.