Kiedy luzowanie obostrzeń? Co z weselami? Minister zdrowia komentuje

- Jeżeli po świętach wielkanocnych będziemy mieli apogeum zachorowań za sobą, będziemy podejmować odważne decyzje luzujące. Będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdradził też, jakie są plany rządu w sprawie branży weselnej.

Reklama

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Niedzielski oświadczył, że nastawienie rządu co do obostrzeń zdecydowanie się zmienia i decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą "na pewno odważniejsze" z uwagi na to, że część społeczeństwa jest już zaszczepiona, zaś badania serologiczne pokazują, że około 20-25 proc. społeczeństwa ma już przeciwciała.

Reklama

Minister zdrowia podkreślił, że obecnie znajdujemy się w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii i przewidywane jest, że na przełomie marca i kwietnia ta fala powinna osiągnąć swoje apogeum. - A potem procesy pandemiczne powinny słabnąć - dodał.

Zobacz też: Ważna zmiana dla wszystkich pacjentów



- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (wielkanocnych) byśmy mieli już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami. Oczywiście, techniką delikatnych kroków, czyli nie od razu na 50 osób wesele, tylko wprowadzając ostrożniejsze limity - podkreślił szef MZ.

Darmowy program - rozlicz PIT 2020