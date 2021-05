KORONAWIRUS Z CHIN |

Poniedziałek, który w Wielkiej Brytanii jest dniem wolnym od pracy, okazał się także najcieplejszym - jak dotychczas - dniem roku, co spowodowało, że tysiące osób wyruszyło z domów. To jednak budzi zaniepokojenie o konsekwencje nieprzestrzegania dystansu społecznego. W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 3383 nowe zakażenia koronawirusem - o prawie tysiąc więcej niż tydzień temu.

Jak poinformował w poniedziałek po południu urząd meteorologiczny Met Office, najwyższą temperaturę w ciągu dnia wynoszącą 24,6 st. C odnotowano w miejscowości Kinloss w okręgu Moray w północno-wschodniej Szkocji. To o 0,1 proc. więcej niż dotychczasowy rekord tego roku, który ustanowiono 30 marca w Kew Gardens w Londynie. Na zdjęciach: Mieszkańcy wypoczywający w Hackney Marshes we wschodnim Londynie