Część młodych Hiszpanów zdążyła opuścić wyspę, ale co najmniej tysiąc poddano prewencyjnej kwarantannie.

Wejścia do hotelu Palma Bellever przemianowanego na covidowy w stolicy Majorki, Palma de Mallorca, strzeże Straż Obywatelska. Część uczniów protestuje na balkonach, domagając się zakończenia przymusowej izolacji.

Wakacyjne wyjazdy po skończeniu liceum to dla hiszpańskich maturzystów niepisana tradycja. Majorka należy do najbardziej atrakcyjnych celów ich podróży. Do masowych zakażeń doszło na wyspie dwa tygodnie temu podczas jednego z koncertów oraz licznych imprez organizowanych na statkach i w hotelach, podczas których nie przestrzegano covidowych obostrzeń.

