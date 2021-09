Media: To przekonało Włochów do szczepień na COVID-19

Koronawirus z Chin

Przepustka covidowa nakłoniła ludzi do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 - donosi włoska prasa. Jak czytamy w dzienniku "Corriere della Sera", najbardziej do szczepień przekonali się 20-latkowie. Bez przepustki we Włoszech nie można wejść m.in. do restauracji, barów, pociągów, na basen, nie można też uczestniczyć w imprezach masowych.

Zdjęcie Przepustka COVID-19 nakłoniła ludzi do szczepień / ANDREAS SOLARO / AFP / AFP