Zgodnie z art. 37e. Kodeksu wyborczego, osoby z niepełnosprawnościami (znaczny lub umiarkowany stopień) mogą liczyć na darmowy transport do lokalu wyborczego oraz transport powrotny . Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje również osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat .

Wybory samorządowe 2024. Bezpłatny transport. Kto może skorzystać?

Skąd rzeczonym osobom przysługuje bezpłatny transport? Według przepisów odbywa się on z "miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1" lub z "miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1".