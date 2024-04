Wyniki wyborów samorządowych. Łukasz Gibała przegrał bitwę o Kraków

Wczesnym popołudniem Łukasz Gibała zabrał głos w mediach społecznościowych. "Moi drodzy, serdecznie dziękuję za każdy z 128 269 oddanych na mnie wczoraj głosów . Dziękuję wam także za liczne słowa wsparcia i za to, że wielu z was mocno angażowało się na różne sposoby w naszą kampanię " - zaczął swój wpis samorządowiec.

"Walczyliśmy do ostatniej chwili. Do zwycięstwa zabrakło bardzo niewiele. Wyniki II tury dowodzą, że jesteśmy głosem połowy mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Naszym celem zawsze było i nadal będzie, by ten głos był słyszany i szanowany. Stajemy do tego zadania z wdzięcznością za tak duże poparcie. Kraków jest jedynym dużym polskim miastem, w którym do końca w wyścigu prezydenckim udział brało niezależne środowisko polityczne - bez wsparcia całej machiny, jaką dysponują największe partie" podkreślił Gibała.