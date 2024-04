W stolicy Małopolski w walce o urząd prezydenta miasta zmierzyli się Aleksander Miszalski oraz Łukasz Gibała . Kandydat Koalicji Obywatelskiej , jak wynika z danych przedstawionych przez PKW, zdobył 51,04 proc. głosów, zaś jego kontrkandydat uzyskał 48,96 proc. Różnica wyników była niewielka, jednak to Aleksander Miszalski obejmie fotel włodarza Krakowa na najbliższe pięć lat.

Wybory samorządowe. Łukasz Gibała przegrał bitwę o Kraków, nie pojawił się w rozgłośniach

Na poniedziałkowy poranek na antenie radia RMF FM oraz TOK FM zaplanowano rozmowę z Łukaszem Gibałą. W pierwszej rozgłośni ubiegający się o prezydenturę w Krakowie miał pojawić się o godz. 7:00 rano, jednak ostatecznie do rozmowy nie doszło .

"Gościem rozmowy o 7:00 miał być Łukasz Gibała . Radny i przedsiębiorca rano poinformował nas jednak, że rezygnuje z naszego zaproszenia" - podano w komunikacie. Do sprawy odniósł się również Bogdan Zalewski, który miał przeprowadzić tę rozmowę.

- Nie wiem, co się stało. Łatwo chwalić się sukcesem trudniej rozmawiać jako przegrany - jak Łukasz Gibała. Chciałem usłyszeć twardy głos człowieka, który potrafi poradzić osobę z porażką. Złośliwi komentują, że on pozostał z imitacją władzy - mówił prowadzący. Zalewski dodał, że "chciał dać szansę odniesienia się do tych przytyków. Temu krakowskiemu radnemu, przedsiębiorcy, doktorowi logiki".