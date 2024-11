- Większej wiedzy na temat osobistych relacji Trumpa z Putinem nie mam, ale łączą ich relacje konwersacyjne i niekoniecznie musi to być coś złego - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb, komentując wynik wyborów w USA.

Według Stubba "jest całkiem pewne", że celem nowej administracji USA będzie doprowadzenie do pokoju w Ukrainie. - Będąc jednak już bardziej realistą, to jeden telefon czy 24 godziny na rozmowy pokojowe nie wystarczą, to dłuższy proces - przyznał Stubb na konferencji w Helsinkach.