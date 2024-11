Przypomnijmy - aby wygrać w wyborach prezydenckich w USA, trzeba zdobyć co najmniej 270 głosów z Kolegium Elektorów.

Kamala Harris - kandydatka demokratów - zgromadziła do tej pory 165 głosów elektorskich - wynika z danych agencji Reutera.

Obecna wiceprezydent wygrała w stanie Nowy Jork (64,5 proc. do 35,5 proc. Donalda Trumpa), co dało jej 28 głosów elektorskich. Kolejne 19 Harris zapisała na swoje konto zwycięstwem w Illinois (58,6 proc. do 40 proc.).