W związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie Londyn zaapelował do swoich obywateli, aby opuścili Liban . To kolejny kraj, który postanowił podjąć środki bezpieczeństwa w obliczu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Napięcie na linii Izrael - Liban. Londyn apeluje do swoich obywateli

Ponadto Healey poinformował o wysłaniu "w ciągu najbliższych godzi" na Cypr ok. 700 żołnierzy do pomocy przy ewentualnej ewakuacji.

We wtorek podobny apel wystosował do obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przebywają w Libanie rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. w rozmowie w "Good Morning America" w ABC News przekazał, że Amerykanie, znajdujący się na miejscu, powinni zastanowić się nad wyjazdem "póki jest to możliwe".