Pilny apel USA do obywateli na Bliskim Wschodzie. "Póki to możliwe"

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zaapelował do Amerykanów, by opuścili Liban. Pilne wezwanie do obywateli USA wynika z eskalacji napięcia w regionie granicy Izraela i Libanu. Komunikat w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie wydało również polskie MSZ. "Wzywamy wszystkie strony do wykazania ostrożności" - podkreślono.