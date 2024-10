Tak Ukraińcy mieli zmusić Rosję do ustępstw. Czas gra na korzyść Moskwy

Ukraińcy zdołają utrzymać zdobyte tereny w obwodzie kurskim w Rosji jeszcze przez kilka miesięcy - oceniają anonimowo amerykańscy urzędnicy. I choć sytuacja żołnierzy Kijowa ma być w regionie w miarę stabilna, to Rosjanie donoszą o pierwszych sukcesach swojej kontrofensywy. A to dla Kijowa zła wiadomość. Przede wszystkim z uwagi na dyplomację - zdobycze w Rosji miały być swoistą "kartą przetargową" w dążeniach do zakończenia pełnoskalowej wojny.