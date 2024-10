Rzecznik Sił Obrony Południa powiadomił, że grupy Rosjan złożone z ok. 10 osób przygotowują się do działań szturmowych z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych. Taką sytuację zaobserwowano w pobliżu wsi Lewadne w obwodzie donieckim.

Wojna w Ukrainie. Generał: Linia frontu się rozpadła

- Wszyscy wiemy, że nie zdradzę tajemnicy wojskowej, jeżeli powiem, iż linia frontu się rozpadła . Niestety, Rosjanie wkroczyli już do miasta Sełydowe i umacniają tam swoje pozycje . Myślę, że w niedalekiej przyszłości okrążą je i zdobędą, co da im taktyczną przewagę w marszu na Pokrowsk . To bardzo źle - powiedział o sytuacji w obwodzie donieckim.

Postępy Rosjan na froncie. ISW o sukcesach taktycznych

"Siły rosyjskie posuwały się średnio w tempie 1265 km kwadratowych dziennie w marcu 2022 r., co daje ok. 90 razy więcej niż ok. 14 km kwadratowych, które według wyliczeń ISW, siły rosyjskie zajmowały dziennie we wrześniu 2024 r." - podano.