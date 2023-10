Admirał Rob Bauer powiedział na wtorkowym Forum Bezpieczeństwa w Warszawie , że według niego wcześniej postanowiono zwiększyć grupy bojowe na wschodniej flance NATO do ośmiu, a cztery z nich wzmocniono do poziomu brygady - informuje Ukrinform.

Możliwy konflikt pomiędzy NATO a Rosją. Sojusz ma plan

Wojskowy ujawnił, że Sojusz zwiększył także liczbę sił szybkiego reagowania do 300 tys. żołnierzy zdolnych do rozmieszczenia w ciągu pierwszego miesiąca. Bauer zauważył, że taka liczba bojowników powinna wystarczyć w przypadku "dużego konfliktu" z Rosją.

- W obronie powietrznej można zrobić dwie rzeczy. Można poczekać, aż rakiety dotrą do ciebie, a następnie je zestrzelić. Będzie to wymagało wielu rakiet, jak widzimy w Ukrainie. I nie mówimy tylko o rakietach, ale także drony, które są coraz częściej używane. Druga to użycie rakiet i innych systemów po swojej stronie, aby zniszczyć systemy, z których Rosjanie wystrzeliwują w twoją stronę te rakiety, co jest całkiem skuteczne, ponieważ wtedy nie mają z czego strzelać. Zatem z inwestycyjnego punktu widzenia jest to połączenie tych dwóch rzeczy - wyjaśnił Bauer.