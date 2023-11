Nietypowy sposób szkolenia Ukraińców. Poznają "zapach śmierci"

Ukraińscy żołnierze szkolą się na poligonach we Francji, aby skutecznie kontynuować odpieranie ataków ze strony Federacji Rosyjskiej. Wojskowi, starając się jak najlepiej przygotować Ukraińców do walki na froncie, wdrażają nowe metody i elementy szkolenia. Jednym z nich są ćwiczenia wśród zwierzęcych zwłok.

Ukraińcy szkolą się we Francji. Instruktorzy chcą "ograniczyć szok"

W okopach porozkładane są truchła, dzięki czemu żołnierze, będąc już na polu walki w Ukrainie, będą zaznajomieni z "zapachem śmierci". Co więcej, podczas tych szkoleń instruktorzy przeprowadzają także nocne symulacje ataków okupantów.

- Kiedy dotrą na front, na pewno nastąpi szok, a moją rolą jest ograniczenie tego szoku - stwierdził kapitan Xavier, jeden z instruktorów. Jak donosi Unian, powołując się na Politico, francuscy wojskowi przyznali w rozmowie z dziennikarzami, że spotkali się z krytyką ze strony ukraińskich żołnierzy, którzy mieli pewne zastrzeżenia co do jakości szkoleń.