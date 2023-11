"Odszedłeś dzień po tym, jak mi się przyśniłeś Mac Bed, wstałeś ze szpitalnego łóżka w tym kitlu, w jakim Cię widziałam ostatni raz, gdy pozwolili mi do Ciebie wejść, bez śladów wypadku i operacji i znalazłeś mnie na korytarzu . I powiedziałeś to swoje Karolyna, którym przedrzeźniałeś sam wiesz, kogo. Nie usłyszę już tego nigdy " - czytamy w opublikowanym wpisie.

W trakcie jej trwania doszło do poważnego wypadku samochodowego. Od tego czasu Maciej Bednarski znajdował się w jednym z charkowskich szpitali, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Mężczyzna utrzymywany był w stanie śpiączki, z której planowano go wybudzić i następnie przewieźć do Kijowa na dalsze leczenie.