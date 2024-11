Media: Ukraina wystrzeliła brytyjskie rakiety w stronę Rosji

Bloomberg powołuje się w sprawie wystrzelenia rakiet na anonimowego, zachodniego urzędnika. Pisze o tym również "The Telegraph", podkreślając, iż użycie przez Kijów przeciw Rosji pocisków Storm Shadow to pierwszy taki przypadek. Jak czytamy, odłamki rakiet odnaleźli mieszkańcy wioski Marino w obwodzie kurskim .

Ukraina - Rosja. Storm Shadow użyte po raz pierwszy. To brytyjskie rakiety

Storm Shadow, mające zasięg od 250 do 300 km, mają 510 cm długości, 63 cm szerokości oraz 48 cm wysokości. Charakteryzują się możliwością lotu do wyznaczonego celu bardzo nisko nad ziemią, przez co przeciwnikowi trudno je wykryć - nawet jeśli posiada najlepsze systemy obrony powietrznej.