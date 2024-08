Wielka Brytania ma popierać możliwość wykorzystania zachodniej broni przez Ukrainę do atakowania w głębi Rosji, jednak nie ogłosi tego publicznie, bo boi się reakcji i konfliktu z USA - donosi "The Telegraph". Brytyjczycy nie chcą ryzykować sporu z sojusznikiem, więc nie naciskają. Za kulisami pozwalają sobie na szczerość. - USA obawiają się eskalacji bardziej niż my, ponieważ oni musieliby sobie z nią poradzić. My nie - ocenił jeden z anonimowych wojskowych.