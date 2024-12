Niepokojący wpis na facebookowej stronie Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce (woj. małopolskie) pojawił się w poniedziałek po południu. Instytucja zwróciła się do fanów z informacją, iż jej prezes Marcin Wojewódka - czyli szef PKP Cargo - "wystosował pismo, że nas nie chce i rozpoczyna proces likwidacji ". W poście nie wyjaśniono, z jakich przyczyn skansen miał otrzymać taką zapowiedź i na czym miałaby polegać owa likwidacja . Po pewnym czasie wpis zniknął.

Sprawa prędko stała się polityczna, bo głos zabrała m.in. była premier z ramienia PiS Beata Szydło. "Dramat pracowników PKP Cargo dotyka także słynnego kolejowego muzeum w Chabówce (...). Zarząd PKP Cargo zamierza zlikwidować należący do spółki skansen taboru kolejowego pełen niezwykle cennych eksponatów (np. najstarsza zachowana w Polsce lokomotywa). Co się stanie z tą kolekcją? Pójdzie na złom, czy zostanie rozsprzedana? I co z pracownikami, którzy przez lata opiekowali się tym wspaniałym miejscem?" - pytała na platformie X.