Jak podała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna , średni wynik z matematyki to 52 proc. Lepiej poszedł język polski , z którego uczniowie uzyskali średnio 61 proc. punktów . W przypadku egzaminu z najpopularniejszego spośród języków obcych, angielskiego, średni wynik to 66 proc.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Jak sprawdzić?

W systemie dostępne też są inne ważne dla uczniów informacje. Chodzi o oceny ze świadectwa i dodatkowe osiągnięcia. Co więcej, w tym miejscu można uzupełnić lub sprawdzić wniosek w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Jak się odwołać od wyniku?

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać, ale nie można go też oblać . Podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nawet jeśli ktoś nie otrzyma ani jednego punktu, egzamin jest uznawany za zaliczony.

Rodzice i uczniowie mogą poprosić o wgląd do sprawdzonego i ocenionego egzaminu ósmoklasisty. Aby to zrobić muszą złożyć wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla ich miejsca zamieszkania. Można to zrobić elektronicznie lub wysyłając go pocztą.