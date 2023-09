"Polski Hogwart" w Łapalicach. Miał być dom jednorodzinny, powstał zamek

Zamek w Łapalicach. Samowola budowlana ma wielu fanów

Wejście na teren obiektu nie jest zabezpieczone, obowiązuje tam także zakaz wstępu. Mimo to, wbrew zasadom, nie brakuje chętnych do jego odwiedzania.

W ostatnich latach miały tam miejsce tragiczne w skutkach wypadki , w których kilku młodych mężczyzn, w tym dwóch 15-latków, wpadło do szybu windowego , co skończyło się dla nich ciężkimi obrażeniami ciała.

Zamek w Łapalicach. Przełom w kwestii kontynuacji budowy na horyzoncie

- Po trzech latach od podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu udało się go przyjąć. Była to nietypowa sytuacja. Takich spraw jest niewiele. Zamek w Łapalicach jest chyba jedną z największych tego typu budowli w kraju. Cieszę się, że udało się zalegalizować tę budowlę. To chyba największy sukces. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie kontynuowana, bo stała 40 lat i nic się w niej nie działo. Budynek niszczał, dochodziło do wypadków. Mam nadzieję, że ta sprawa przyczyni się do rozwoju zarówno sołectwa Łapalice, jak i całej gminy Kartuzy - mówił podczas sesji radny Arkadiusz Socha, cytowany przez portal trójmiasto.pl.