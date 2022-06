Sopot: Koniec wielkiej inwestycji. Powstał woonerf

Woonerf - bo tak nazywa się zastosowana przez miasto forma kształtowania przestrzeni publicznej - zmienił oblicze Dolnego Sopotu.

Klasyczny podział na wyasfaltowaną jezdnię i wykafelkowany chodnik został zastąpiony jednolitą, naturalną nawierzchnią na tym samym poziomie, dlatego z przestrzeni korzystać będą zarówno samochody, rowerzyści, jak i piesi. Jedynym wyjątkiem są miejsca parkingowe, które wyłożone zostały kostką brukową. Ograniczono także ich liczbę.

Uspokojenie ruchu i więcej zieleni

Zmiana nawierzchni, połączenie strefy dla pojazdów i ludzi, a także mniej miejsc postojowych to nie jedyna zamiana. W ramach inwestycji zdecydowano się również na liczne nasadzenia nowej roślinności, drzew oraz architektury w postaci ławek i śmietników.

Metamorfoza osi ul. Parkowej wpłynęła także na jedną z głównych ulic Sopotu - równoległą ul. Grunwaldzką. Droga ta nierzadko stanowi trakt komunikacyjny dla mieszkańców i turystów z całej Polski, dlatego wprowadzone tam zmiany będą miały wpływ na uspokojenie ruchu w tym rejonie miasta. W ramach inwestycji wyniesiono skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Chrobrego, Traugutta i Książąt Pomorskich, co ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu.

Ponadto na wszystkich wyremontowanych ulicach wprowadzono strefę zamieszkania. Oznacza to, że wszelkie pojazdy będą mogły jeździć tam nie szybciej niż 20 km/h, a pieszy będzie miał bezwzględne pierwszeństwo.

Zdjęcie Zaznaczone wyremontowane w ramach inwestycji ulice. To one od teraz będą stanowić woonerf / Urząd Miasta Sopotu / materiał zewnętrzny

"Jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce"

- Po wielu konsultacjach z mieszkańcami tego rejonu zdecydowaliśmy, że planując inwestycję, mającą chronić dolny taras miasta przed zalewaniem, możemy jednocześnie uspokoić ruch i zmienić wygląd tej części Sopotu - powiedział Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

- Jestem przekonany, że będzie to jedna z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w Polsce - dodał.

To najdłuższy woonerf w Polsce

Jeszcze w grudniu 2020 roku urząd miasta przekonywał, że inwestycja będzie najdłuższym woonerfem w Polsce. - Zwykle mają one od 100 do 300 metrów. Nasz osiągnie długość aż 1200 metrów - przekonywał jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych wiceprezydent Marcin Skwierawski. Według danych z sopockiego magistratu koszt inwestycji to nieco ponad 12 mln złotych.

W związku z otwarciem woonerfu, urząd miasta planuje zorganizowanie parady i festynu dla rodzin.

Woonerf - wynalazek z Holandii

Woonerf jest takim sposobem komponowania ulic, by poza funkcją komunikacyjną, stały się przyjazną przestrzenią publiczną. Po raz pierwszy metodę zastosowano w Holandii w latach 70. XX wieku. Słowo to w języku niderlandzkim oznacza po prostu "ulicę do mieszkania".

W Polsce pierwszy woonerf zrealizowano w 2014 roku w Łodzi na ul. 6 sierpnia między ul. Piotrkowską a ul. Kościuszki.

Choć woonerf uwzględnia potrzeby kierowców i spacerowiczów, to w pierwszej kolejności projektowany jest z myślą o pieszych. Świadczą o tym elementy małej architektury, zieleni oraz wprowadzanie drogowych "stref zamieszkania".