Pijana matka z pięciolatkiem u boku. Kobieta nie była w stanie wstać

W poniedziałek 2 maja około godz. 19 policjanci z Sopotu otrzymali zgłoszenie, że w centrum miasta na schodach siedzi kobieta z kilkuletnim dzieckiem, która dziwnie się zachowuje i kładzie na schodach - przekazał oficer prasowy KWP w Gdańsku podinsp. Maciej Stęplewski

- Na miejsce natychmiast pojechali policjanci i potwierdzili zgłoszenie. Mundurowi od razu zaopiekowali się pięcioletnim chłopcem, który był przestraszony i nie wiedział, co się wokół niego dzieje. Od jego 32-letniej matki wyczuli silną woń alkoholu i zauważyli, że nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. Do tego zachowywała się agresywnie i nie wiedziała, gdzie się znajduje - relacjonował Stęplewski.

Reklama

Matka pijana, po dziecko przyjechał ojciec

Funkcjonariusze przewieźli chłopca do komisariatu, skąd odebrał go ojciec. Matka dziecka, mieszkanka powiatu pruszkowskiego, trafiła do pogotowia socjalnego. Badanie wykazało u niej ponad 1,5 promila alkoholu.

Policjanci ustalają okoliczności tej sprawy. - Jeśli okaże się, że kobieta swoim zachowaniem mogła doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia dziecka, może jej grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności - przekazał rzecznik KWP w Gdańsku. O zdarzeniu został poinformowany sąd rodzinny.