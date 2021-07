Nie żyje Jerzy Nowicki ps. "Plastuś". Premier złożył kondolencje

"Dzisiaj zmarł kapitan Jerzy Nowicki ps. "Plastuś", żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty, artysta-plastyk, cudowny Człowiek, który uczył miłości do Ojczyzny. Do końca życia otwarty był na ludzi, szczególnie dbał o kontakt z młodymi. To był zaszczyt Pana poznać. Spoczywaj w pokoju" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, oddając hołd weteranowi. Szef rządu opublikował również wspólne, czarno-białe zdjęcie z Nowickim.

Do kondolencji premiera dołączają się kolejni internauci. "Cześć i chwała bohaterom" - czytamy w komentarzach pod postem.



Informację o śmierci Nowickiego przekazała fundacji "Nie Zapomnij O Nas Powstańcach Warszawskich" wnuczka kapitana.





Reklama