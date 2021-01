Były prezydent Lech Wałęsa poinformował, że uruchomił na YouTube swój kanał. Jak zapowiedział, zamierza tam pokazywać prawdę na temat swojej działalności politycznej, począwszy od lat 70. "To, co wypisują i głoszą w wolnych mediach co niektórzy, to nie mieści się w zdrowej głowie" - napisał na Facebooku.

Szczegóły nowej działalności Lecha Wałęsy opisują Wirtualne Media. Wiadomo, że były prezydent nie korzysta z żadnego studia ani agencji, która pomogłaby mu dobierać publikowane treści, nie planuje też zarabiać na youtube’owej aktywności.

Jak zapowiada, chce w ten sposób walczyć o prawdziwe ukazanie jego roli w historii. Wałęsa ma pokazywać archiwalne nagrania.

"Wybieram i udostępniam najciekawsze, żeby nie zginęła pamięć, co zrobiłem. To jest inicjatywa moja - widziałem, co tam niektórzy wyprawiają (w internecie), jakie bzdury i kłamstwa piszą. 99 procent tematów jest kłamliwie przedstawionych, dlatego chcę pokazać, jak było. Mnie interesuje dziś i jutro, żeby ktoś chciał budować na tym. Trzeba młodym ludziom zostawić dowody, że wiedzieliśmy, co budować i jak budować do zwycięstwa. I dzisiaj też wiemy, jak dalej prowadzić do zwycięstwa" - powiedział Wirtualnym Mediom były prezydent.

Wcześniej we wpisie na Facebooku Wałęsa zapowiedział, że jako "świadek wielu zdarzeń do znudzenia będzie podawał dowody, dokumenty i świadków".

"Zamysł jest taki, że puszczę trochę informacji, zainteresuję młodzież, jak wyglądała prawda, a nie te kłamstwa Kurskiego. Tam jest dużo kłamstwa" - powiedział Wirtualnym Mediom były prezydent odnosząc się do TVP i jej prezesa.