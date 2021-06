Tarnobrzeg: Zmiany w kościołach. Miasto kupiło dystrybutory do wody święconej

Jak podaje Urząd Miasta w Tarnobrzegu koszt jednego urządzenia to 1100 zł. Automatyczne dystrybutory do wody święconej stanęły we wszystkich parafiach. To odpowiedź na złagodzenie obostrzeń, dzięki któremu w nabożeństwach może uczestniczyć więcej wiernych.

Urządzenia są bezdotykowe i zapewniają dystrybucję wody święconej w higienicznych warunkach.

