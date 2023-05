29-latek rzucił się z siekierą na rodzinę. Przyznał się do winy, szczegółów nie podał

Przyznał się do winy, ale szczegółów nie zdradza, zasłania się niepamięcią. 29-letni Tomasz U. trafił decyzją sądu do aresztu, gdzie poczeka na proces w sprawie zabójstwa dwóch osób i próby zamordowania trzeciej. Do rodzinnej tragedii doszło w sobotę na Podkarpaciu.

Zdjęcie Tragiczne wydarzenia rozegrały się w minioną sobotę / Krystian Maj / Agencja FORUM