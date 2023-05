Oddała telefon do naprawy. Z konta zniknęło 400 tys. zł

Kobieta będąc we Włoszech oddała swój telefon do naprawy. Kiedy go odzyskała okazało się, że z jej konta zniknęło około 87 tys. euro, czyli blisko 400 tys. zł. Sprawę zgłosiła na komendzie w Nysie (woj. opolskie). Policja apeluje do wszystkich użytkowników smartfonów i przypomina, co może pomóc, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji.

Zdjęcie Kobieta oddała telefon do naprawy, straciła ok. 400 tys. zł / 123RF/PICSEL