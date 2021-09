La Palma: Rzeka lawy wlewa się do domów

Trudna sytuacja na wyspie La Palma. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rzeki lawy, która wlewa się do budynków. To efekt wybuchu wulkanu na grzbiecie Cumbre Vieja, do którego doszło w niedzielę. La Palma to jedna z wysp w archipelagu Wysp Kanaryjskich.

Zdjęcie Lawa na wyspie La Palma / Twitter