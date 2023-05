Ubiegłoroczne obchody. Andriejew został oblany czerwoną farbą

Zdarzenie - w przeciwieństwie do obchodów 9 maja w 2022 roku - przebiegło bez incydentów. W ubiegłoroczny Dzień Zwycięstwa Andriejew, który także próbował złożyć kwiaty przed mauzoleum, został oblany czerwoną farbą przez grupę aktywistów. - To, co się tutaj dzieje, to pogwałcenie polskiego prawa - komentował wówczas rosyjski ambasador.

Dzień przed obchodami najważniejszego święta w Rosji Interia dowiedziała się, że polskie MSZ wiedziało, że ambasador planuje pojawić się na cmentarzu. Jak przekazano, nie rekomendowano organizowania uroczystości.