Stany Zjednoczone: Pajęczyna jako z horroru

W lesie w amerykańskim Missouri odkryto potężną pajęczynę. Sieć była wielkości dorosłego człowieka.

Zdjęcie Odkryta pajęczyna była wielkości dorosłego człowieka /facebook.com

Na olbrzymią pajęczynę natrafił jeden z pracowników departamentu ochrony środowiska stanu Missouri, patrolujący las poza szlakiem turystycznym. Zdjęcie imponującego dzieła pająka opublikowano na Facebooku.

Jak informuje Missouri Deptartmen of Conservation, sieć utkał pająk należący do rodziny krzyżakowatych. Te stawonogi budują tak imponujące pajęczyny pod koniec lata i wczesną jesienią, kiedy same osiągają największe rozmiary.

Choć sama pajęczyna może budzić lęk, to pająk za nią odpowiedzialny nie jest niebezpieczny dla ludzi. Żywią się głównie insektami, przede wszystkim ćmami i komarami. Co ciekawe, w przypadku braku pożywienia, pająki potrafią jeść własną sieć. Dzięki temu są w stanie zbudować kolejne pajęczyny.