Zderzenie tramwajów w Warszawie. Poranny paraliż

Zderzenie tramwajów w Warszawie. Objazdy i utrudnienia dla pasażerów

Linie 3,6 i 28 kierunek Gocławek / Dw. Wschodni (Kijowska) zostają skierowane do pętli Ratuszowa ZOO. Linie 26 i 73 kierunek Gocławek / Dw. Wschodni (Kijowska) zostają skierowane do pętli Czynszowa, natomiast linia 25 w kierunku Banacha kursuje ulicami: Targową, aleja Solidarności, Okopową, Towarową do placu Zawiszy.