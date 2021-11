Warszawa: Rafał Trzaskowski apeluje o otwarcie tymczasowego szpitala covidowego

- Musimy wspólnie się zastanawiać nad tym, jak przygotować się do jeszcze większej liczby pacjentów. Musimy wspólnie się zastanowić nad kwestią związaną z ewentualnym wprowadzeniem obostrzeń i powinniśmy być informowani przez rządzących, jaką strategię chcą przyjąć - dodał.

Rafał Trzaskowski apeluje

W ocenie prezydenta Warszawy obecnie "bez klarownej strategii, tylko z pomysłami, aby organizować kolejne miejsca covidowe w szpitalach miejskich, można doprowadzić do tak samo trudnej sytuacji, jak przy poprzednich falach covidu".



Koronawirus w Polsce Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane ministerstwa z 3 listopada



Rafał Trzaskowski podkreślił, że w Warszawie będzie potrzebny szpital tymczasowy, "żeby radzić sobie z przyrostem pacjentów". - O to także apelujemy - oznajmił.





Szpital Praski dla chorych na COVID-19

Wiceprezydent Renata Kaznowska podkreśliła, że władze stolicy oczekują "deklaracji ze strony ministerstwa zdrowia, przy jakiej liczbie zachorowań zostanie otwarty szpital tymczasowy".

Reklama

Kaznowska zapowiedziała, że Szpital Praski - zgodnie z decyzją ministra zdrowia - jest przygotowywany do przyjmowania pacjentów covidowych.

Prezes Szpitala Praskiego Andrzej Golimont zapewnił, że placówka będzie gotowa na przyjęcie określonej liczby pacjentów. Zaznaczył jednocześnie, że szpital nie jest "w stanie przyjąć 270 pacjentów "czysto covidowych", ani pacjentów z ciężką niewydolnością układu oddechowego", bo nie ma odpowiednio wydolnej instalacji tlenowej, ani zespołu lekarskiego.

Mister Zdrowia zdecydował, że Szpital Praski ma być szpitalem dla pacjentów z COVID-19 i przygotować do 7 listopada 142 łóżka dla chorych na COVID-19, w tym 5 łóżek intensywnej terapii. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek, w tym 22 łóżka intensywnej terapii.



Władze Warszawy odwołały się od tej decyzji.