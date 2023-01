Budowa linii tramwajowej z Mokotowa na Wilanów rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Poważne utrudnienia pojawiły się m.in. na ulicach Goworka, Spacerowej, Belwederskiej, Sobieskiego oraz na jednej z najważniejszych arterii Warszawy - Puławskiej.

Nie kursują też tramwaje na odcinku Plac Zbawiciela - skrzyżowanie Puławskiej z Dworkową. Zamiast nich wysłano zastępcze autobusy linii "Z-4".

Nowy etap budowy tramwaju na Wilanów. Co planuje wykonawca?

Od 11 lutego plac budowy powiększy się, co oznacza kolejne zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jak wyjaśnia ratusz, wykonawca prac - firma Budimex - chce pracować na całym zamkniętym odcinku ulicy Sobieskiego i alei Rzeczypospolitej. Najpierw przebuduje wodociąg i system odwadniający, a następnie ciepłociągi.

"Będzie się to wiązało z wykonaniem głębokich wykopów i ich zabezpieczeniem. Kolejne prace to przebudowa instalacji elektrycznych. Wszystkie zostały rozplanowane do przełomu kwietnia i maja" - czytamy w komunikacie władz Warszawy.

Jak dodano, robotnicy będą mieli mało czasu na przebudowę głównej rury zaopatrującej Dolny Mokotów w ciepłą wodę. "Podłączeń można dokonywać tylko od czerwca do sierpnia, a do tego czasu wykonawca musi przeprowadzić roboty przygotowawcze" - wyjaśniono.

Roszady na drogach, nowy buspas. Dojdą utrudnienia dla kierowców

Nowa organizacja ruchu w rejonie budowy tramwaju na Wilanów zostanie wprowadzona w nocy z 10 na 11 lutego. Wtedy ruch na ulicy Sobieskiego będzie przełożony z jezdni wschodniej na zachodnią - na odcinku od skrzyżowania z Beethovena do krzyżówki z Witosa.

Zdjęcie Tymczasowa organizacja ruchu na Sobieskiego od nocy z 10 na 11 lutego / UM Warszawa / materiały prasowe

Natomiast od 15 lutego, jeśli pozwoli na to pogoda, po jezdni zachodniej ulicy Sobieskiego kierowcy pojadą też od Witosa do alei Wilanowskiej. Z kolei w połowie zimowej przerwy od nauki szkolnej zmieni się ruch w alei Rzeczypospolitej - od alei Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią, a od Klimczaka do Branickiego - na odwrót.

Zdjęcie Zmiany na ulicy Sobieskiego od 15 lutego / UM Warszawa / materiały prasowe

Pojawi się nowy buspas w ciągu ulicy Sobieskiego. Dotychczas biegł on wyłącznie od Beethovena do Dolnej, a od 18 lutego sięgnie do alei Wilanowskiej. Zdaniem ratusza jego wydłużenie jest niezbędne, bo po Sobieskiego w stronę centrum miasta kursuje blisko 50 autobusów komunikacji miejskiej na godzinę.

"Pojazdy te, w ciągu godziny, są w stanie przewieźć prawie sześć tysięcy pasażerów. Dzięki buspasowi autobusy będą się poruszały sprawniej i punktualniej" - argumentuje warszawski samorząd.

Zdjęcie Wydłużony buspas na Sobieskiego / UM Warszawa / materiały prasowe

WTP nie zawiesi dwóch linii na ferie. Dojdzie też nowy autobus na Imielin

To nie koniec zmian w transporcie publicznym. Od 13 lutego autobusy linii "217" nie zakończą biegu na pętli "Sarmacka", lecz pojadą dalej przez Płaskowickiej, Cynamonową, Ghandi do Metra Imielin. To sprawi, że Wilanów zyska nowe połączenie z pierwszą linią podziemnej kolei.

Dodatkowo Warszawski Transport Publiczny utrzyma podczas ferii rozkład linii "522", a więc nie zawiesi kursów oznaczonych jako realizowane w dni szkolne. Będą też jeździć autobusy linii "E-2", łączące Wilanów z Placem Zamkowym i Metrem Ratusz-Arsenał. "Linie '522' i 'E-2' obsługują przegubowe, 18-metrowe autobusy, a na wszystkie inne WTP stara się kierować pojazdy dłuższe - 12-metrowe" - przekazano.

Nową pętlę na Mokotowie otrzyma linia "172". Ponieważ nie będzie dało się skręcić z Sobieskiego w lewo, w ulicę św. Bonifacego, zamiast na Sadybę dojadą do krańca "Stegny".

Zdjęcie Organizacja komunikacji miejskiej na Wilanowie i Mokotowie po rozszerzeniu placu budowy / UM Warszawa / materiały prasowe

Tramwaj na Wilanów powstaje trzeci raz

Budowa tramwaju do Wilanowa ma zakończyć się w pierwszej połowie 2024 roku. Według Urzędu Miasta przejazd szynowym pojazdem do centrum potrwa około 25 minut. Powstaną też odnogi od powstającej linii - na ulicę Gagarina oraz na Stegny.

To trzeci raz, gdy w stolicy powstaje szlak tramwajowy do Wilanowa. Pierwszy uruchomiono jeszcze przed II wojną światową i podczas konfliktu został zniszczony, drugi istniał do lat 70. i biegł podobnie jak ten obecnie budowany.

