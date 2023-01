- W sobotę wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie, że na placu zabaw na osiedlu Stare Stawy przebywają pijane nastolatki. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, iż jedna z dziewcząt leży na ziemi - powiedziała Małgorzata Jurecka.

"Wypiły butelkę wódki o pojemności 0,7 l"

Na osiedle udał się policyjny patrol. Na placu zabaw zastali dwie 14-latki z gminy Brzeszcze oraz 15-letnią mieszkankę Oświęcimia. - Były pod silnym działaniem alkoholu i źle się czuły. Wspólnie wypiły butelkę wódki o pojemności 0,7 l. Mundurowi udzielili im pierwszej pomocy i wezwali pogotowie oraz rodziców - zrelacjonowała Jurecka.

Policjantka poinformowała, że dwie nastolatki po badaniach zostały oddane pod opiekę rodziców. Jedna z 14-latek trafiła na leczenie do szpitala. - Badanie jej stanu trzeźwości wykazało 1,9 promila alkoholu - dodała Małgorzata Jurecka.

Policja zbada jak nastolatki weszły w posiadanie alkoholu

Pijanymi dziewczętami zajmie się wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego w Oświęcimiu. - Wszczęta zostanie sprawa o przeciwdziałanie demoralizacji. Odrębne postępowanie prowadzone będzie w celu ustalenia okoliczności, w jakich nieletnie weszły w posiadanie alkoholu, a także czy doszło do przestępstwa rozpijania małoletnich - zaznaczyła rzecznik oświęcimskiej policji.

Małgorzata Jurecka przypominała, że czas spędzany poza domem przez nastolatków staje się czasem okazją do eksperymentowania z papierosami, alkoholem czy narkotykami. - W przypadku osób do 18 roku życia takie zachowanie stanowi przejaw demoralizacji - podkreśliła.