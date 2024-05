Piana na Wiśle. Pobrano próbki do badań

Biologiczne zanieczyszczenia w Wiśle? Zawiadomiono służby

"Jest to przesłanka do tego, że mogło dojść do ogromnego zakwitu alg lub fitoplanktonu w rzece, czyli eutrofizacji spowodowanego emisją zanieczyszczeń biologicznych, m.in. surowych ścieków" - napisał, deklarując, iż sprawę zgłoszono do wszystkich odpowiednich służb.