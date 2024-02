Unikatowe odkrycie na Wawelu. "To jedyny przykład"

Wawel. Pierścień z dwoma twarzami. Mógł należeć do przedstawiciela elity

Jak dodano, przedstawione twarze nie nawiązują do religii chrześcijańskiej. Archeolodzy przypuszczają, że mogą być one nawiązaniem do mitologii rzymskiej, a konkretnie do boga Janusa, który posiadał dwie twarze.