Niedawno kilka szlaków w Karkonoszach zostało zamkniętych z powodu gniazdowania sokoła wędrownego i cietrzewia. Dziś podobną decyzję podjął Tatrzański Park Narodowy.

Zamknięty popularny szlak w Tatrach

TPN w oficjalnym komunikacie poinformował 21 kwietnia 2023 r. o czasowym zamknięciu dla turystów trasy z Kuźnic przez Dolinę Jaworzynki do Przełęczy Między Kopami. Będzie ona niedostępna w obu kierunkach do odwołania.

Jest to żółty szlak o niewielkim stopniu trudności, który prowadzi Doliną Jaworzynki. Można go pokonać w niecałe dwie godziny, co sprawia, że jest często wybierany przez początkujących turystów oraz rodziny z dziećmi. Przełęcz Między Kopami znajduje się na wysokości 1499 m n.p.m.

Reklama

Stamtąd można wrócić tą samą drogą lub wybrać niebieski szlak, którym zejdziemy do schroniska "Murowaniec" w Dolinie Gąsienicowej. Można też tym samym niebieskim szlakiem wrócić inną drogą do Kuźnic przez Wysokie i Boczań.

Dlaczego TPN zamyka trasę dla turystów?

Szlak z Kuźnic został zamknięty, bo w okolicy przebywa wybudzona z zimowego snu rodzina niedźwiedzi - pracownicy parku zauważyli w pobliżu niedźwiedzicę z młodymi. Decyzja o zamknięciu szlaku ma na celu nie tylko troskę o bezpieczeństwo turystów, ale również zapewnienie komfortowych warunków bytowania zwierzętom.

"Priorytetem parku narodowego jest ochrona przyrody, w tym ochrona procesów naturalnych. Z tego powodu czasami ludzie muszą ustąpić dzikim mieszkańcom Tatr" - czytamy na stronie TPN.

Trasa zostanie ponownie udostępniona turystom, gdy niedźwiedzie się oddalą, a wędrówki będą bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt.