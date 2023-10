Mieszkanka gminy Oświęcim próbowała sprzedać przez internet cenną perukę, w wyniku oszustwa straciła jednak 18 tys. zł – podała we wtorek rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Funkcjonariuszka apeluje do internautów, by zachowali szczególną ostrożność przy handlowaniu w sieci.