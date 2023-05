Lubuskie: Dwa ciała w samochodzie. Policja podała nowe informacje

Ciała znalezione w minioną sobotę w aucie w powiecie wschowskim w województwie lubuskim należały do ojca i córki - przekazał we wtorek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy. Jak powiadomił, wciąż prowadzone są intensywne czynności mające ustalić okoliczności śmierci. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz poinformowała, że w sprawie nie doszło do zatrzymania.

