Dwa zabójstwa, jedna próba. Za mroczną serią stoją nastolatkowie

Policji udało się zatrzymać sprawcę dwóch zabójstw, do których doszło w województwie lubuskim. Ofiarami 19-latka padły dwie seniorki w wieku 75 i 82 lat. Dalsza praca funkcjonariuszy doprowadziła do kolejnego przełomu w sprawie. Okazało się, że za zabójstwem 82-latki, oprócz zatrzymanego wcześniej nastolatka, stoi również jego 17-letni kolega. To jednak nie koniec ich budzących grozę działań. Śledczy ustalili, że młodzi mężczyźni próbowali wcześniej pozbawić życia także inną starszą kobietę. 88-latka żyje, bo napastnicy zostali spłoszeni i uciekli.