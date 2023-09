Już we wtorek rano do akcji w Zielonej Górze wkroczą saperzy, a wszystko przez bomby lotnicze z czasów II wojny światowej, które odnaleziono przy jednej z zielonogórskich ulic. Z uwagi na zagrożenie wyznaczono specjalną strefę i zarządzono ewakuację mieszkańców. Ta rozpocznie się o godzinie 7:30. Służby apelują o stosowanie się do wydawanych w komunikatach poleceń. Ile potrwa akcja usuwania zlokalizowanych w mieście niewybuchów? Obecnie nie wiadomo.