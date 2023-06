Zadębce: Strzelanina przy remizie. Ranny 60-latek

WIADOMOŚCI LOKALNE

Sprzeczka przy remizie w miejscowości Zadębce w woj. lubelskim mogła zakończyć się tragicznie. Agresywny mężczyzna wyciągnął broń i skierował ją w stronę chcącego uspokoić go 60-latka. Choć zgromadzeni myśleli, że to zabawka z pobliskiego odpustu, 34-latek oddał dwa strzały raniąc 60-latka. Poszkodowany trafił do szpitala, a napastnik do policyjnego aresztu. Czeka na zarzuty. Grozić może mu nawet dożywocie.

